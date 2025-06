E alla fine come prevedibile le big hanno scelto (quasi) tutte, tra le prime 10 la Fiorentina pesca per ultima. Diversi dubbi nelle retrovie della Serie A

Alla fine lo scenario che si era immaginato qualche giorno fa è diventato realtà: dopo l'addio di Raffaele Palladino, nell'immenso caos del giro di panchine in Serie A la Fiorentina sarà l'ultima a pescare tra le prime forze del campionato.

Fiorentina ultima a scegliere

Delle prime 10 squadre classificate nell'ultimo campionato ben 6 hanno visto l'avvicendarsi degli allenatori sulla propria panchina, con la squadra viola rimasta l'ultima senza allenatore. Era prevedibile come la società gigliata aspettasse le mosse delle big prima di fare il proprio passo, con l'Atalanta che in questo senso è stata l'ultima in ordine cronologico a pescare.

Che caos! Ecco come si sono delineate le panchine della Serie A

La Dea ripartirà da Juric, con l'ex Gasperini che ha trovato sistemazione a Roma. L'Inter ha scelto Chivu per il post Inzaghi, con i cugini del Milan che invece ha ufficializzato il ritorno di Allegri. Napoli e Bologna alla fine hanno confermato Conte e Italiano dopo i successi in campionato e Coppa Italia. Il tetris delle panchina ha visto coinvolta anche la Lazio, che ha accolto nuovamente Sarri in panchina, con l'ex Baroni che invece ha trovato casa a Torino sponda granata.

Le due dubbiose

Rimangono dubbi su quello che potrebbe essere il futuro di Igor Tudor alla Juventus, con la squadra bianconera che sarà impegnata da metà giugno nel Mondiale per Club. Dubbi che riguardano anche la panchina del Como, con Fabregas corteggiato ma blindato dai lariani, che faranno di tutto per continuare con lui.

E ora tocca alla Fiorentina

In realtà la Fiorentina la sua scelta per la panchina l'ha già fatta diversi giorni fa, con il nome di Stefano Pioli che rimane in pole per il ruolo. Al di là dei problemi, le parti continuano a trattare il suo arrivo a Firenze, ma la società viola non può farsi trovare impreparata in caso la trattativa saltasse. C'è il nome di Vieira sul taccuino dei dirigenti viola, ma il tecnico del Genoa ha già ribadito quanto voglia rimanere in Liguria, declinando tra l'altro l'interessamento dell'Inter. Gli altri nomi sono al momento suggestioni, ma la Fiorentina ha bisogno di un nome certo per iniziare a programmare la prossima stagione.

Tra le altre

Per chiudere il panorama panchine. L'Udinese ha confermato Runjaic, così come l'Hellas Verona continuerà con Zanetti. Il Genoa, come detto, spera di rimanere con Vieira nonostante l'interesse dei viola. Nella stessa situazione della Fiorentina ci sono Cagliari e Parma, senza allenatore. In terra sarda potrebbe andarci Vanoli, che ha salutato il Torino, mentre i ducali seguono Gilardino e De Rossi (profili sondati anche dai viola). In bilico anche le panchine di Lecce e Cremonese. Il Pisa prende Tedesco per il ritorno in Serie A dopo l'addio di Inzaghi (Filippo). Il Sassuolo continua con Grosso.