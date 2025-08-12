E' stallo totale tra Juventus e Vlahovic sulla decisione sul futuro dell'attaccante serbo ex Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società bianconera avrebbe fatto sapere al giocatore di essere fuori dal progetto sportivo, anche attraverso il suo procuratore.

La risposta di Vlahovic

La risposta di Vlahovic sarebbe stata chiarissima: “Io rimango qui fino alla scadenza del contratto”, che scadrà a giugno 2026. 12 milioni da incassare che fanno paura ai bianconeri, ma anche alle pretendenti. E così l'attaccante può rimanere a Torino da separato in casa.

E per monetizzare i bianconeri potrebbero vendere Nico Gonzalez

La Juventus vorrebbe cederlo, ma il giocatore ha detto no anche alle poche offerte arrivate. Jonathan David ha preso il posto da titolare e Kolo Muani potrebbe tornare in bianconero. Così lo spazio per Vlahovic sarebbe pochissimo. E la Juventus, che con la sua cessione voleva monetizzare per il mercato, dovrà pensare a vendere altri profili, tra cui anche Nico Gonzalez.