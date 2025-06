Pioli chiede un club manager alla Fiorentina. E spunta già il nome papabile di un altro ex viola

La Nazione analizza la situazione intorno alla trattativa che potrebbe riportare per la terza volta Stefano Pioli alla Fiorentina dopo le due avventure da giocatore e allenatore.

Una figura nuova

Al di là dei problemi burocratici ed economici, Pioli avrebbe chiesto alla società viola garanzie per quanto riguardalo staff, in particolare con l'inserimento di un club manager che possa fare da raccordo tra squadra e dirigenza, oltre che una figura di riferimento per l'allenatore stesso. Nell'era Commisso alla Fiorentina non c'è mai stata questa figura.

Un altro ritorno da ex?

Non ci sono al momento candidature ufficiali, ma il nome che fa il quotidiano in tal senso è quello di Milan Badelj, altro ex viola molto legato a Pioli dall'ultima comune esperienza a Firenze. L'ex Genoa ha salutato il Grifone a fine stagione e sta meditando un ritiro dal calcio non ancora ufficiale.

Un rapporto speciale

I due si stimano e alla Fiorentina hanno vissuto fianco a fianco il dramma Astori, con il croato che ne ha preso la fascia di capitano proprio sotto la gestione Pioli. Di recente Badelj ha dichiarato di voler puntare alla carriera da allenatore e il ruolo di club manager potrebbe aiutarlo tanto in questo senso, vedendolo spesso in campo accanto a Pioli, che diventerebbe come un maestro per lui.