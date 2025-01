L'operazione Micheal Folorunsho non è di fatto in pericolo, ma Antonio Conte non lo vuol lasciar partire prima della partita di domani proprio contro la Fiorentina. Avrà le sue buone ragioni il tecnico del Napoli, che non si è detto molto contento della sua cessione, ma c'è da capire anche la volontà dell'ex Verona di giocare.

E così dopo il match contro i viola, Folorunsho viola diventerà. Affare chiuso in prestito fino a giugno con diritto di riscatto che, novità, può diventare obbligo a determinate condizioni. Cifra del riscatto fissata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Per lui pronto un contratto di quattro anni, fino al 2029. Lo scrive il Corriere dello Sport.