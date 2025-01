Il giornalista Marco Bucciantini ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina, a cominciare dall'imminente arrivo di Michael Folorunsho. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Sicuramente aggiungerà qualcosa al centrocampo, ma non dobbiamo aspettarci una copia di Bove. Non è duttile quanto lui, d'altronde non è facile trovarne uno così. Apprezzo i suoi tempi d'inserimento, ha grande gamba e può far divertire”.

“Pablo Marí è un acquisto giusto, compensa inesperienza degli argentini”

Su Pablo Marí: “Acquisto giusto, la Fiorentina ha pensato bene per sostituire Quarta. Ci sono già Valentini e Moreno, è vero, ma in Serie A non hanno mai giocato una partita. Lo spagnolo conosce bene la categoria e soprattutto ha già lavorato con Palladino. Colpo giusto”.

“Dispiaciuto per Quarta, alla Fiorentina ha dato tanto. A volte decisivo”

Su Martinez Quarta: “Sinceramente dispiaciuto nel vederlo andare via. Per la Fiorentina è stato importante, a tratti decisivo e addirittura protagonista quando c'era Italiano. Ha dato tutto a Firenze”.