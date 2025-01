Bocci: "Ecco cosa ha penalizzato la Fiorentina nelle ultime settimane. Gudmundsson deve tornare quello di Genova. Il Napoli di Conte..."

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare lo stato della Fiorentina di Palladino a pochi giorni dalla sfida casalinga contro il Napoli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi sembra che Inter, Atalanta e Napoli ne abbiano più di noi in questo momento. Vediamo se la Fiorentina riesce a fermare gli azzurri, che secondo me sarebbe già un grande risultato. Mi mancano da morire i punti persi contro l’Udinese. Ad inizio stagione la squadra ha superato i comprensibili disagi che ha attraversato, con Palladino in primis che ha ammesso di aver trovato le soluzioni in ritardo. La crisi di adesso è figlia di tante cose, credo che molto sia dipeso anche da quello che è successo nello spogliatoio: tra quello che è successo a Bove e quello alla madre di Palladino è normale che possa esserci una flessione. Non siamo delle macchine. Credo che questo abbia penalizzato molto la Fiorentina. Poi va sottolineato il lato tecnico: senza Bove in mezzo al campo i viola non sono più la squadra di prima”.

"Gudmundsson deve dare di piu ma resta il giocatore piu forte della Fiorentina"

Ha poi parlato di Gudmundsson e del suo stato di forma: “Per ora a questa squadra manca l’islandese, che è il giocatore piu forte della Fiorentina. Credo che ci sia qualcosa che non va con lui, non so cosa, ma qualcosa sembra esserci. L’infortunio ormai è superato e Gudmundsson sembra il fratello di quello che giocava al Genoa. In rossoblu valeva per due: andava a cercar palla per poi smistarla, dimostrando grande tecnica e personalità. Quando è entrato in campo con l’Udinese ho pensato che la Fiorentina potesse finalmente ribaltare il risultato, ma per larghi tratti della partita non sembrava fosse neanche in campo. A Torino ha sbagliato qualche pallone importante: sono preoccupato perchè poche volte in passato ha sbagliato la gestione del pallone come nelle ultime uscite. Nonostante questo resto dell’idea che Gudmundsson sia il giocatore su cui costruire la Fiorentina del futuro: resta un giocatore di un altro livello”.

“Il Napoli ha fatto un salto clamoroso negli ultimi anni”

Qualche parola anche sui precedenti contro il Napoli: “Negli ultimi anni il Napoli ha fatto un grande salto, molto superiore rispetto a quello della Fiorentina: tra monte ingaggi, obiettivi e spese sul mercato hanno fatto qualcosa di straordinario. Quest’anno ha spesso moltissimo, senza cedere nessun pezzo pregiato, cosa che non so quanto faccia felice De Laurentiis: il tutto è stato fatto per fa contento Conte e ambire a vincere lo scudetto. Senza dimenticare giocatori come Lukaku, pagato gli scorsi mercati oltre i 100 milioni, e Buongiorno, che non ci sarà con i viola ma che è uno dei marcatori italiani piu forti. Quella di domani sarà una partita molto complicata. Basta guardare le alternative: in panchina hanno gente come Simeone, Politano o Neres”.