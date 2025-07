Torna a parlare John Textor, proprietario del Lione e del Botafogo, e lo fa con i suoi soliti toni non proprio pacati. Finito al centro del ciclone che aveva visto la retrocessione del suo Lione - poi revocata dalla DNCG -, nell'ultima uscita ha confessato di aver intenzione di separare il Botafogo… dal suo stesso gruppo, Eagle Football.

“In Francia mi attaccano dicendo che il Lione ha finanziato i titoli del Botafogo, ma non è vero. Noi guadagniamo soldi grazie ai trofei, alle cessioni e all'expertise. Anche per questo voglio acquistare il Botafogo e toglierlo dal gruppo Eagle, ho partnership migliori in Europa, sto valutando se gestirlo congiuntamente al Lione o separatamente”. Proprio col Botafogo, la Fiorentina trattò a gennaio la cessione di Luiz Henrique, salvo poi cocludersi in un nulla di fatto; fu invece il Lione a ‘soffiare’ Tessmann e Mangala, obiettivi estivi della Fiorentina.