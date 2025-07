Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Sohm, passi avanti verso la richiesta del Parma. Beltran-Flamengo, manca l'ok del giocatore"

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, ha dato nuovi aggiornamenti su due trattative - una in entrata e una in uscita - che riguardano la Fiorentina.

Per quanto riguarda le cessioni, il nome caldo è quello di Lucas Beltran: la trattativa col Flamengo procede, è in fase avanzata, ma resta l'ostacolo di convincere l'attaccante alla destinazione brasiliana. In entrata, invece, continua il forcing per Simon Sohm dal Parma: la Fiorentina si avvicina piano piano alla richiesta del Parma, si continua a trattare.