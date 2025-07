C'è un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina e Pradè prova ad accelerare per il colpo dalla Francia: i dettagli

C'è un nome nuovo a sorpresa da aggiungere alla lista degli attaccanti seguiti dalla Fiorentina per il ruolo di vice Kean. Se lo scorso anno, infatti, si è puntato a una soluzione home made, quest'anno la società viola vuole fare un altro colpo là davanti da affiancare a Kean e Dzeko.

Il profilo

Il nome che fa La Nazione in edicola questa mattina è quello di Jaques Siwe, attaccante classe 2001 di proprietà del Guingamp, società francese di Ligue 2. Per lui la scorsa stagione in cadetteria è stata buona, con 13 gol segnati e due assist messi a referto in 33 partite giocate in tutte le competizioni.

Costi e dettagli

Come riporta il quotidiano, il costo dell'operazione di aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro e nelle ultime ore il ds Pradè avrebbe accelerato per provare il colpo in terra d'Oltralpe. L'obiettivo è quello di prendere un giocatore giovane che possa giocare al centro dell'attacco e crescere in compagnia di due giocatori come Kean e Dzeko.

Le pretendenti non sono poche

La Fiorentina non sembra l'unica squadra interessata al ragazzo, con il Bologna e il Torino che lo seguono dall'Italia, il Lille dalla Francia e l'Espanyol dalla Spagna.