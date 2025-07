Vi ricordate Montiel? È ritornato a Firenze...ma per giocare in Serie D

Vi ricordate di Cristóbal Montiel Rodríguez, meglio noto come Tòfol Montiel? Arrivato alla Fiorentina nel 2018, si è messo in evidenza in maglia viola in un paio di partite di Coppa Italia dove è stato decisivo e in molti chiedevano che gli fosse data una possibilità per mettersi in mostra in prima squadra.

Siena poi Spagna

In realtà di presenze nei suoi tre anni in viola ne ha collezionate pochissime (si contano sulle dita di una mano) prima di essere spedito a giocare nel Siena, salvo poi fare il suo ritorno in Spagna.

Ritorno a Firenze

Adesso è nuovamente a Firenze, o per meglio dire in provincia perché. La Nazione scrive che il San Donato Tavarnelle che da ieri ha iniziato la preparazione al campionato di Serie D, ha nelle sue fila l'ex viola: si sta allenando con i gialloblu di Vitaliano Bonuccelli che dovranno decidere se inserirlo nella rosa.