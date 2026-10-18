La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli lancia Gonçalves per la prima volta da titolare. Niente 4-3-3
Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como, gara valevole per la settima giornata di Serie A.
Le scelte
Tutto confermato per Vanoli, tranne una sorpresa in mezzo al campo. L'allenatore sceglie il 4-2-3-1: De Gea in porta, difesa con Jimenez, Pongracic, Dragusin e Viery. In mezzo Fagioli e Ndour. Dietro a Pellegrin ci sono Mastantuono, Pedro Gonçalves e Njie.
La formazione ufficiale
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery, Fagioli, Ndour, Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie, Pellegrino.
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