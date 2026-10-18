Dalla Fiorentina ribadiscono: "Anno di costruzione e transizione". Ma per crescere davvero serve togliersi di dosso la paura

La Fiorentina oggi si gioca tanto contro il Como. In palio punti pesanti e l'atmosfera di uno stadio che può cambiare a seconda del risultato. Un'altra sconfitta sarebbe mal digerita da tutto l'ambiente, mentre sono i punti quello che servono a Vanoli e compagnia.

Anno di transizione

Come ribadisce La Repubblica, in settimana la società gigliata ha informalmente ribadito che sarà un anno di costruzione e transizione in vista della prossima stagione, predicando equilibrio e raffreddando l’obiettivo Europa.

Vietati i passi falsi

Tutto preventivato, anche alla luca di un mercato di piena ricostruzione. Ma i passi falsi adesso sono da evitare a tutti i costi. Punti per avere la testa libera e provare ad allontanarsi dalle zone calde della classifica, che ricordano lo scorso anno.