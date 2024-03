Firenze attrae Zaniolo. E qui troverebbe una realtà completamente nuova

Il Corriere dello Sport-Stadio ritorna a parlare dell'ipotesi di arrivo alla Fiorentina di Nicolò Zaniolo.

Una realtà completamente nuova

Se l'attaccante, attualmente in forza all'Aston Villa, ma di proprietà del Galatasaray, dovesse tornare a Firenze troverebbe tutto differente da quando, appena ragazzino, ha lasciato il club viola. Dalla proprietà alla dirigenza, senza contare che ora c'è un centro sportivo chiamato Viola Park e che lo stadio Franchi avrà un volto nuovo nel futuro prossimo.

L'Italia in cima ai suoi pensieri e Firenze lo attrae

Zaniolo ha l’Italia in cima ai propri pensieri e la Fiorentina potrebbe scalare rapidamente le sue preferenze. Firenze lo attrae, su legge ancora sul quotidiano sportivo, e trovando spazio in squadra potrebbe far vedere quanto vale all’ambiente e ai tifosi che non hanno avuto il tempo di conoscerlo bene.