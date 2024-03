L'ultima trattativa imbastita da Barone: Un grande colpo in caso di addio di Gonzalez

Nel futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe esserci proprio la Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio lo definisce “l’ultimo regalo di Joe Barone al popolo viola”, perché questa era un'idea di mercato alla quale il dg aveva lavorato nelle ultime settimane: pochi giorni prima del malore fatale aveva incontrato infatti, Claudio Vigorelli, procuratore dell'ex romanista che nei piani del club è l’obiettivo di mercato per andare a sostituire Nico Gonzalez in caso di cessione dell’argentino.

L'Aston Villa pronto a lasciarlo tornare in Turchia

L’Aston Villa l’ha preso la scorsa estate in prestito oneroso dal Galatasaray per 3,5 milioni, con diritto di riscatto da 27 milioni, che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento dell’80% di minuti giocati in stagione da lui. Un traguardo impossibile da tagliare e così il club inglese lo lascerà tornare in Turchia.

Ingaggio non da poco, ma Commisso…

L’ingaggio da circa 4 milioni netti non è da poco per le casse della Fiorentina, ma Rocco Commisso, in questi giorni di profonda tristezza per la scomparsa del fraterno amico Joe, ha trovato il modo di mandare un messaggio significativo a tutti i tifosi viola e così come ha detto no alla cessione di Gonzalez la scorsa estate (aiutato anche dal giocatore che non vedeva di buon occhio un passaggio al Bournemouth) così può piazzare un grande colpo come Zaniolo per rinforzare la sua squadra.