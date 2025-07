Altro innesto per Ritorni alla Fiorentina: il talent scout porta in viola un promettente terzino

Il calciomercato della Fiorentina non si ferma e, anche se non si tratta di un giocatore per la prima squadra di Stefano Pioli, piazza un altro colpo per il proprio settore giovanile. E' infatti notizia di questa mattina l'approdo al Viola Park di Bagno a Ripoli di un giovane terzino dell'agenzia di Vigorelli, scopritore tra gli altri anche dell'ex viola Kayode.

Paolo Paris è un nuovo terzino dell'Under 15 della Fiorentina

La Fiorentina si è assicurata il difensore classe 2010 Paolo Paris, proveniente dal Brescia Calcio. Il ragazzo nelle ultime ore, accompagnato dal noto scout Andrea Ritorni, ha messo nero su bianco il suo contratto con il club gigliato e nelle prossime settimane si aggregherà all'Under 15 viola.

Questo il post Instagram di Andrea Ritorni: