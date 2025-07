Il Flamengo spinge per Beltran: brasiliani pronti a soddisfare la richiesta della Fiorentina. Decisiva la volontà del giocatore, i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Dia, la Fiorentina avrebbe dato il via libera al Flamengo per avviare i contatti diretti con Lucas Beltran.

Il prezzo per l'attaccante

Il club viola ha fissato a 15 milioni di euro il prezzo per l’attaccante ex River Plate, una cifra che il Flamengo sarebbe disposto a mettere sul tavolo pur di assicurarsi il giocatore argentino classe 2001.

Beltran vorrebbe rimanere in Europa

La palla ora passa al calciatore, che dovrà valutare se accettare un ritorno in Sudamerica, stavolta nel campionato brasiliano, a soli due anni dal suo addio al calcio argentino. Il calciatore preferirebbe rimanere in Europa e continuare la sua avventura lì, ma la possibilità di rilanciarsi in un club ambizioso e con un tecnico preparato come Filipe Luis potrebbe smorzare le sue pretese.