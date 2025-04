A seguito della bellissima prestazione della squadra gigliata a San Siro contro il Milan e della sontuosa prestazione di De Gea continua il dibattito sul presente, corsa Champions, ma anche su quella che sarà la Fiorentina del prossimo anno. La presenza di un fuoriclasse come De Gea tra i pali ha mostrato, ai tifosi gigliati ed alla dirigenza viola, l’importanza di avere un giocatore del genere tra i pali. Per analizzare l’annata di De Gea ed il suo futuro prossimo, FiorentinaNews.com ha parlato con l’ex portiere di Lazio, Inter e Parma, Marco Ballotta.

Da ex portiere, che importanza ha avuto De Gea nei risultati della Fiorentina?

“Tantissima, non mi sarei mai aspettato, dopo un anno di inattività, prestazioni del genere da parte del portiere viola. Le qualità di De Gea erano chiare a tutti e qualche titubanza poteva esserci ed invece ha dimostrato di essere importantissimo per una squadra come la Fiorentina. Da subito, sia in campionato che in Conference, la sua presenza ha aiutato di molto la squadra viola”.

Anche a seguito della sua ultima prestazione a San Siro quanti punti può portare un portiere del genere ad una squadra come la Fiorentina?

“De Gea ha portato alla Fiorentina almeno 6-7 punti grazie alle sue prestazioni. Siamo sempre abituati a vedere i goal degli attaccanti ma le parate dei portieri portano punti e sicurezza a tutto il reparto difensivo. C’è un aspetto da aggiungere, De Gea non ha fatto solo delle belle parate ma anche dei miracoli, anni fa faceva miracoli continui, oggi è un po' più terreno ma rimane sempre un portiere ottimo. La Fiorentina, comunque, non è solo De Gea dipendente ha anche un Kean davanti che sta facendo un’annata incredibile”.

L'ex portiere Marco Ballotta

Cosa deve fare Commisso per legare De Gea a Firenze?

“Intanto direi a De Gea di avere un po' di riconoscenza nei confronti della Fiorentina che ha creduto in lui, poi se arrivasse la Champions quella si che sarebbe un’altra ottima motivazione. Secondo me il numero 43 viola deve anche guardarsi allo specchio e decidere cosa fare da grande, non è più un ragazzino e potrebbe anche pensare di fermarsi e chiudere la carriera in una piazza importante come Firenze. Il presidente viola credo che farà di tutto per trattenerlo e gli stimoli a Firenze non mancano. De Gea credo alla fine rimarrà in viola”.

Chi vedi favorita tra Fiorentina e Lazio nella corsa alla Champions?

“Siamo nella fase della stagione più delicata, e se in questa parte del campionato ti stai ancora giocando qualcosa di importante, vuol dire che hai fatto molto bene fino a questo momento. Sia Fiorentina che Lazio hanno fatto un campionato meraviglioso, ci sono state critiche e momenti in cui tutto andava storto ma questo è normale che accada in un’intera stagione. Quando abitui bene i propri tifosi con le vittorie poi tutti si aspettano che continui a vincere sempre ma, le stagioni hanno sempre insidie nascoste. Al momento non c’è una favorita tra Lazio e Fiorentina entrambe si giocheranno la Champions fino alla fine chi saprà gestire meglio la pressione la spunterà”.