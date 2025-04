Al Franchi arriva un Empoli da record... in negativo. Il precedente di Monza da ricordare e un trend da invertire nel derby toscano

Domenica alle 15 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi nel derby contro l'Empoli. Nelle ultime cinque sfide in Serie A i viola non hanno mai vinto, in totale sono soltanto due nelle ultime sette partite le vittorie al Franchi della Fiorentina contro l'Empoli. Una motivazione in più per interrompere l'astinenza potrebbe essere la possibilità di infilare il quinto clean sheet casalingo consecutivo, cosa che non succede dal 2007 quando tra i pali viola c'era Frey.

Un Empoli in astinenza

Il dato più significativo resta comunque quello secondo cui l'Empoli non vince in Serie A da 18 partite, ed è la serie senza successi più lunga in assoluto nel massimo campionato italiano. La Fiorentina, memore dell'amaro precedente di Monza, dovrà stare attenta e puntare su una ritrovata vena realizzativa: delle ultime sei reti segnate al Franchi, ben tre sono arrivate da fuori area. Un dato rilevante se si pensa che tre gol da fuori area la Fiorentina li aveva segnati nelle precedenti 28 marcature in casa, autogol esclusi.