Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli Fabrizio Ficini ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista del derby di domenica: “L'Empoli non sta attraversando un buon momento ed è evidente che la semifinale di Coppa Italia stia stata trascurata in favore del campionato. Contro il Bologna hanno giocato tanti ragazzi ma la priorità resta la salvezza, e l'Empoli ha ancora due scontri diretti contro Verona e Parma, più la partita col Monza. Io però sono fiducioso”.

“Un tempo tra Empoli e Fiorentina…”

Poi ha aggiunto: “Quando giocavo nell'Empoli, quella contro la Fiorentina era la partita dell'anno e c'era una rivalità fortissima soprattutto nel settore giovanile. Tra le prime squadre invece credo che il clima si sia un po' allentato, viste anche le numerose operazioni di mercato fatte negli ultimi anni”.

“Parisi ha sofferto il salto di qualità”

Infine su Parisi: “Ad Empoli aveva grandi prospettive, si parlava addirittura di Juventus e di Nazionale. Ma una cosa è giocare in provincia, un'altra è reggere la pressione di una piazza come Firenze. Parisi è un ottimo giocatore ma, al momento, niente di più”.