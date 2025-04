Atalanta- Lecce rinviata di soli due giorni. Il club salentino non ci sta e protesta contro la decisione della Lega Serie A

Il Lecce non ci sta. Il club salentino non ha accettato la decisione della Lega Serie A di spostare la partita con l'Atalanta di soli due giorni, come se domenica non fosse ancora fresco il dolore per la prematura scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita.

Allenamento annullato

Un dissenso manifestato in maniera forte da Giampaolo e i suoi calciatori, che - riporta PianetaLecce - hanno deciso di annullare l'allenamento previsto oggi. La scelta non è passata inosservata ai tifosi, che sui social stanno chiedendo rispetto per la squadra e soprattutto per una famiglia che ha subito un lutto gravissimo.