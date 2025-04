Quando si giocherà Atalanta-Lecce? La Lega comunica la data ufficiale del recupero

Dopo la scomparsa improvvisa del fisioterapista del club pugliese Graziano Fiorita, in mattina è arrivata l’ufficialità del rinvio della partita in programma domani sera: Atalanta-Lecce non si giocherà venerdì alle 20.45. La notizia è arrivata alla vigilia del match, quando la squadra era già in ritiro prima di tornare immediatamente a Lecce dopo la tragedia che li ha colpiti.

Pochi minuti fa la Lega calcio ha però comunicato la data ufficiale per il recupero: le due squadre scenderanno in campo al Gewiss stadium due giorni dopo, domenica 27 aprile alle ore 20.45. Di seguito il comunicato della Serie A:

“Comunicato Ufficiale N. 218 del 24 aprile 2025. CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2024/2025 VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE ATALANTA-LECCE (34ª GIORNATA) A seguito della tragica scomparsa del sig. Graziano Fiorita, membro dello staff tecnico della società US Lecce, la gara della 34ª giornata del Campionato di Serie A ENILIVE Atalanta-Lecce viene riprogrammata come segue:

ATALANTA-LECCE domenica 27 aprile 2025 ore 20.45 DAZN (anziché venerdì 25 aprile 2025 ore 20.45)"