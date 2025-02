Il tecnico del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa ha parlato così della vittoria sulla Fiorentina:

"Sono soddisfatto, ho una squadra che rispetta il messaggio che trasmettiamo e questo fa piacere da allenatore. Anche quando si è perso qualche partita, devo ringraziare i ragazzi perché credono nel messaggio, credono in me e sanno che lavoriamo per loro. Se gli chiedo di lanciarsi contro il muro da 10 metri loro lo fanno. Oggi sembra una prestazione migliore delle altre perché la palla è entrata ma va in linea con la continuità delle ultime 10 partite.

L’ambizione del Como? Noi vogliamo costruire una base di gente giovane per farla diventare una squadra forte in 2-3 anni. In estate volevamo fare le cose già da subito ma abbiamo preferito portare qualche giocatore più esperto. Ma la base si sta formando, abbiamo fatto 2-3 mercati più grandi e da qui si riparte. Magari la prossima estate un centrale perché ne abbiamo solo tre, qualcosa davanti e far crescere una squadra molto forte.

Loro hanno attaccanti top come Zaniolo, sono partiti forte nei primi 15 minuti, poi li abbiamo pressati più alto. Tutti i meriti vanno ai ragazzi, l’abbiamo vinta per come l’avevamo preparata. Ci sono stati momenti in cui non abbiamo fatto il calcio che avrei voluto ma in cui abbiamo stretto i denti e abbiamo portato a casa il risultato che ci era mancato con Juve e Atalanta. Ho sentito che i ragazzi l’hanno fatto con piacere. Giocare bene piace a tutti però quando si deve correre senza pallone è più difficile".