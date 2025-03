In un intervento amarcord a Radio Serie A, l'ex viola Massimo Ambrosini ha ricordato come arrivò a Firenze dopo aver ricevuto la gran delusione dal Milan, che non gli rinnovò il contratto nel 2013:

“Ero triste, molto, perché avevo un sogno. Ho finito a 492 presenze, ci tenevo ad arrivare a 500, ma non era solo quello. Ci tenevo a finire lì, in quel momento non mi vedevo con altri. Poi è arrivata la Fiorentina e ho fatto un anno fantastico, li ringrazierò per sempre perché mi hanno dato una bella opportunità. E' stata una scelta figlia della rivalsa, della voglia che avevo dentro di far vedere. Però in quel momento lì ero tanto triste. Non erano solo le otto presenze, nella mia testa il calcio è il Milan. E' stato quello, ho dato tutto lì".