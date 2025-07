Amatucci: "Ho sempre voluto giocare in Spagna, per un centrocampista è il top. Posso portare intensità ed equilibrio"

Lorenzo Amatucci ha lasciato la Fiorentina per un'avventura in prestito al Las Palmas. Durante la conferenza stampa di presentazione ha condiviso le sue impressioni per questa nuova esperienza: “In Spagna i giovani hanno la possibilità di emergere perché c'è meno paura a farli giocare. Per me è una grande opportunità e ho notato che i ragazzi giovani come me rappresentano un valore aggiunto nelle loro squadre”.

Cosa può portare alla sua nuova squadra? “Posso aiutare la squadra con equilibrio, intensità e controllo dei tempi di gioco. Non giocavo da mesi e sono molto contento della mia prima amichevole stagionale, penso di andata piuttosto bene".

Perché scegliere Las Palmas? “Da bambino ho sempre desiderato di giocare in Spagna, inoltre per un centrocampista il calcio spagnolo è l'ideale per crescere. Qui il gioco passa dal centrocampo. Las Palmas ha una storia grande e importante. Ho parlato con un giocatore che ha militato in queta squadra e mi racconta di quanto si viva bene sull'isola, del calore dei tifosi e dell'organizzazione del club”.