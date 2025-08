Pedullà: "Distanza sulle cifre tra Mandragora e la Fiorentina, la richiesta del calciatore è troppo alta. Solo sondaggi per lui, ma..."

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha il contratto in scadenza nel 2026. Le parti stanno trattando per arrivare a un rinnovo, ma quello che inizialmente sembrava una formalità si sta rivelando un ostacolo non da poco, almeno per il momento.

Mandragora, c'è distanza con la Fiorentina

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, si registra una certa distanza tra le parti. La richiesta di Mandragora e del suo entourage si aggira intorno ai 2 milioni di euro a stagione, per un contratto che sarebbe fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. La Fiorentina, invece, proporrebbe una cifra più bassa.

Ancora nessun'offerta ufficiale per lui. Ma le parti…

E sul mercato? Ancora nessun'offerta ufficiale ricevuta dal club viola, solo alcuni sondaggi da parte di vari club ma ancora zero proposte concrete. Dipenderà tutto dal rapporto tra club e procuratore, soprattutto da quanto le parti saranno disposte a un riavvicinamento.