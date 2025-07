Flachi: "Kean adesso è una certezza, anche se molto dipenderà da Pioli. Servono almeno un centrocampista e un difensore"

Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola.

“Sono veramente distrutto sopratutto per come sono andate le cose, in queste situazione spesso si può riuscire anche a salvare la situazione. Non si può sapere cosa ha avuto, di preciso lo sa solo lui. Ci dispiace perché Celeste era un ragazzo eccezionale, umile e disponibile. Non si sa cosa può succedere nella testa delle persone. Mi dispiace tantissimo, lo avevo incontrato ad una partita di beneficienza ad un viola club e mai avrei pensato potesse andare cosi”.

“Nelle prossime due amichevoli non vedremo grosse differenze”

Ha poi parlato dell’amichevole di stasera contro il Grosseto: “Non penso vedremo una squadra a e una squadra b in queste due amichevoli perche i giocatori devono essere consapevoli di dover competere su tre competizioni, e sono convinto che Stefano tratterà tutti nella stessa maniera. E’ normale che giocatori come Dzeko e Kean abbiano qualcosa in piu rispetto agli altri, quelli bravi devono giocare sempre. Sicuramente è normale che siano partite piu simili a quelle reali e quindi che il tecnico decida di provare qualcosa di piu veritiero rispetto alle altre: Pioli avrò modo di fare i suoi esperimenti per dare meno prevedibilità alla squadra”.

“Con la permanenza di Kean adesso la Fiorentina ha un attacco di livello”

Ha poi parlato di Moise Kean: “Nei giorni della clausola procuratori e società hanno combattuto, ma questo fa parte del calcio. L’unica certezza è che lui sia voluto rimanere e questo da ancora piu vantaggi alla Fiorentina nell’ottica di raggiungere qualcosa di importante. Se vai a vedere i nomi che abbiamo davanti sono nomi importanti, che possono fare la differenza ed aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti. Anche Stefano dovrà essere bravo nel cercare di mettere i singoli nelle giuste condizioni, e far capire a tutti che quei tre davanti si devono cercare per il bene della squadra e non solo del singolo”.

“Pioli dovrà essere bravo a valutare molte situazioni”

Ha anche aggiunto qualcosa sul tecnico: “Allenarsi in mezzo alla gente da sempre maggiori stimoli, e voglia di dare qualcosa in piu. Credo che l’allenatore sarà bravo a sfruttare l’entusiasmo presente sugli spalti per caricare il gruppo, a lui piace avere persone intorno: li ritiro non è piu come quello di un tempo e per questo motivo i bagni di folla possono aiutare. Mentalmente arriveremo carichi alla stagione”.

“Servono almeno un centrocampista e un difensore in piu”

Ha parlato anche di mercato sottolineando quali siano le sue priorità: “In entrata prenderei un difensore ed un centrocampista, abili e con caratteristiche per guidare la squadra. Bene o male la quadra generale è già stata trovata. Quest’anno sarà un campionato particolare, sono cambiati molti allenatori e può succedere che in questo si possa perdere tempo. E a Firenze questo non è successo. Se la Fiorentina riuscisse a partire bene potrebbe guadagnare punti ed entusiasmo per arrivare alti in classifica. Sono molto curioso di Atalanta e Inter, che hanno cambiato tanto: senza dimenticare quello che è successo a Milan, Juventus e Roma. Se la Fiorentina trova la quadra, l’entusiasmo e la partenza giusta potrebbe essere la sorpresa nelle prime quattro in classifica. Le incertezze sulle big sono molte, senza dimenticare le tante energie perse nel mondiale per club”.

"Kessie o Sohm sono due profili diversi"

Ha poi parlato del centrocampista: “Sono due giocatori diversi, uno inizia mentre l’altro ha già dato tanto. Kessie è un grande giocatore di esperienza, che Stefano conosce molto bene: e sappiamo questo quanto faciliterebbe le cose. Bisogna però vedere come sta fisicamente e mentalmente: non è facile riportare questi giocatori in Italia quando sono finiti in Arabia. Lì dovrà essere molto bravo l’allenatore a capire quali siano le sue. Sohm invece è diverso, è giovane ed avrà tanta voglia di mettersi in mostra in una grande piazza”.