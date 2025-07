La Fiorentina si sta preparando alla prossima stagione seguendo le direttive di Stefano Pioli in panchina. Per parlare del nuovo allenatore viola e di alcuni profili in rosa Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva Marco Amelia, ex portiere tra le tante di Milan e Livorno, campione del mondo con l’Italia nel 2006, e ora allenatore del Sondrio.

Stefano Pioli è tornato alla Fiorentina. Che squadra viola si aspetta con lui e dove può arrivare secondo lei?

“Devo dire che il ritorno di Pioli alla Fiorentina per me è una bella storia; lui sicuramente è tornato con una grande esperienza vissuta al Milan, e per questo motivo può dare molto ad un club come quello viola, che vuole diventare solido e ambire ai grandi palcoscenici”.

Alla Fiorentina è rimasto e ha rinnovato De Gea. Un commento su di lui e su quanto può dare in termini di leadership? E poi c'è Martinelli che ora è il vice: scelta adeguata questa o era meglio per lui andare a giocare con continuità?

“David è sicuramente un valore aggiunto in spogliatoio, ma anche soprattutto in campo. Ora è e sarà utilissimo anche la crescita dei ragazzi più giovani, tra cui c’è Martinelli. A mio avviso ha fatto bene rimanere alla Fiorentina, sarà il secondo portiere e la stagione dei viola sarà piena di impegni tra campionato e coppe. Non mancheranno le occasioni per mettersi in mostra ed imparare sempre di più”.