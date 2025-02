Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di Fiorentina-Como a Radio Bruno. Queste le sue parole: "Ho come l'impressione che la Fiorentina modifichi il suo modo di giocare in base all'avversario, non è mai riuscita a ripartire ieri. L'assenza di Kean si è fatta sentire, ma secondo me non avremmo vinto nemmeno con lui. Fossi in Palladino mi chiederei se questo è l'assetto giusto per il tipo di rosa che abbiamo. Perché Fagioli e Folorunsho devono giocare fuori ruolo? Quando cambi troppo poi ti smarrisci come hai fatto ieri.

Che tra Pardè e Palladino i rapporti non siano idilliaci è chiaro, ma non credo la soluzione giusta sia quella di rivendicare l'operato sul mercato ai microfoni. Io fossi in Pradè mi chiarirei in privato con l'allenatore".