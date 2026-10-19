Pedullà: "Di Bello? Sembra più Di Brutto e Di Assurdo, non è all'altezza. La Fiorentina ha meritato di perdere, con 150 milioni spesi..."
L'arbitro Di Bello. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sul proprio canale You Tube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche degli errori arbitrali di Fiorentina-Como, non risparmiando critiche all'arbitro Di Bello.
Sull'arbitro
"Di Bello? Mi sembra più Di Brutto e Di Assurdo. Non è all'altezza della Serie A, non mi voglio ripetere. Il fatto che sia ancora lì è la prova che alcune scelte non seguono la meritocrazia".
Errori clamorosi
“Le novità del sistema Orsato non giustifica il fatto che errori clamorosi come quelli di Fiorentina-Como non vengano corretti dal VAR. E' una cosa senza senso. Poi la Fiorentina ha meritato di perdere. Hanno speso 140-150 milioni e non ha gente di personalità e una difesa attendibile. Ma questo è un altro paio di maniche”.
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