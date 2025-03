Prima le ultime le visite, poi l'atteso via libera per Atene: Palladino rivuole Kean per la Conference ma Zaniolo si gioca la carta-squalifica

E' stato un giallo inopportuno quello che si è preso venerdì Zaniolo andando a smanacciare gratuitamente un avversario a centrocampo. Un giallo pesante che significa squalifica per la prossima sfida di Napoli. Ecco perché giovedì ad Atene potrebbe esserci ancora lui in attacco, se Moise Kean non avrà recuperato del tutto dalla botta alla testa rimediata a Verona.

Per lui sono previste le ultime visite in queste ore, prima del via libera definitivo al rientro, che comunque Palladino ha già fatto intuire. L'obiettivo del tecnico è portarselo ad Atene e rilanciarlo in vista di Napoli.