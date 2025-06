Dopo Richardson, la Fiorentina guarda ancora in casa Reims per un rinforzo a centrocampo

Su tuttomercatoweb.com, l'osservatore Marco Palma ha fatto il punto su tre giovani seguiti dalle squadre italiane. La Fiorentina in particolare ha meso gli occhi su Valentin Atangana, classe 2005 dello Stade de Reims, stessa squadra da dove è stato prelevato Richardson.

Nato in Camerun, è un centrocampista versatile e di grande qualità tecnica, si legge sul portale. Ha un'ottima visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e di organizzare il gioco in maniera pulita e fluida. Presente durante tutta la trafile delle nazionali under francesi. Piace molto anche alla Lazio, con il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.