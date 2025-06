Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, ha parlato delle vicende viola.

“Apprezzo Palladino”

“Apprezzo tantissimo quello che ha fatto Palladino - ha detto - Firenze e i dirigenti lo hanno massacrato, lui ha aspettato una settimana e se n'è andato”.

“Pradè e Ferrrari se ne vadano”

Duro il suo giudizio sui dirigenti: “Pradè si dimetta non lo vuole più nessuno, non c'è rimasto più nessuno che gli voglia bene all'interno della Fiorentina. Prendi la giacchetta e vai a Roma, ma anche Ferrari deve fare lo stesso. Hanno fatto solo danni, hanno fatto terra bruciata, devono andare via tutti”.

“Pioli innamorato di Firenze”

Su Pioli: “Vuole Firenze perché è una città che fa innamorare. Non è la Fiorentina che lo intriga, è uno di noi”.