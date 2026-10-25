Vanoli: "Siamo in crescendo da due-tre partite, oggi grandissima partita. Non siamo quelli dell'anno scorso"

A Dazn arrivano le parole di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, dopo l'amara sconfitta contro l'Inter:

"Penso che la forza dell’Inter la conoscevamo però dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto, cioè una grandissima partita. Siamo migliorati sotto tanti punti di visti, poi sullo 0-1 abbiamo avuto due volte la ripartenza per raddoppiare ma non siamo stati lucidi. Non è la prima rimonta che fa l’Inter, però dobbiamo essere lucidi a vedere cosa abbiamo fatto. Sono già 2-3 partite che siamo in crescendo, mi è dispiaciuto per i ragazzi perché meritavano una vittoria, dobbiamo essere bravi a tenera alta la testa.

Il doppio cambio Jimenez-Mastantuono? Ho inserito due giocatori freschi perché pensavo che si potesse sfondare da quella parte con Dodo e Gnonto, facendo correre all’indietro Mkhitaryan. Poi abbiamo fatto fatica. Però il bicchiere è mezzo pieno perché oggi questi ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione.

Da rifare il lavoro dell'anno scorso? Non posso paragonare questa squadra a quella dell’anno scorso, questa sta diventando squadra ma l’avevamo già dimostrata con il Como. Stiamo cercando il vestito giusto, la classifica ci sta condannando perché cerchiamo la vittoria a tutti i costi. Il morale lo dà il risultato e noi dobbiamo cercare quello, con il Como ma anche a Genova potevamo meritarci di più".