La Lazio ha il mercato bloccato ma... non per gli ex arbitri. La nuova figura ingaggiata da Lotito

Una novità - si potrebbe dire, insolita - riguarda la Lazio e il mondo della Serie A. La società biancoceleste ha difatti annunciato sul proprio sito che Riccardo Pinzani è stato nominato nuovo Club Referee Manager. Ma cosa comporta, nello specifico, questo ruolo?

Un nuovo ruolo all'interno della Lazio

Si tratta della figura di riferimento per la gestione dei rapporti con la classe arbitrale e per il supporto tecnico-regolamentare alla Prima Squadra, come recita - appunto - il messaggio riportato dalla società capitolina sul proprio sito.

La spiegazione del club

“Ex arbitro, CAN A e B per undici stagioni, Pinzani ha maturato una solida esperienza ai massimi livelli del calcio italiano, operando anche in qualità di VAR e arbitro addizionale. Inoltre, ha contribuito in modo significativo al dialogo tra Federazione e club di Serie A e B. Il suo ingresso in società rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita organizzativa della struttura sportiva biancoceleste, con l’obiettivo di rafforzare il presidio tecnico e istituzionale sulle dinamiche arbitrali, offrendo un supporto costante allo staff tecnico, alla dirigenza e alla squadra su regolamenti, interpretazioni e prassi operative”. Insomma, un tuttofare per ciò che concerne il rapporto fra squadra e arbitri, ma anche un nuovo ruolo che spalanca le porte ad un mondo di ex professionisti e non solo.