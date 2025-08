La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Leicester: quante riserve per Pioli. Si vede Fortini dal primo minuto, davanti Sabiri e Beltran

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Leicester-Fiorentina, amichevole che inizierà alle ore 16. Per questa gara, Stefano Pioli schiera Martinelli in porta dal primo minuto. In difesa ci saranno Kouadio, Pablo Marí e Viti. Fortini e Parisi sulle fasce, con Bianco e Richardson in mezzo al campo. Davanti Fazzini e Sabiri si piazzano alle spalle di Beltran.

Leicester City: Hermansen, Okoli, Fatawu, Mavididi, El Khannouss, Choudhury, Ayew, Skipp, Vestergaard, Soumaré, Thomas. All.: Martí Cifuentes.

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Kouadio, P. Marí, Viti; Fortini, Bianco, Richardson, Parisi; Fazzini, Sabiri; Beltran. All.: Stefano Pioli.