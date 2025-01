Commento del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, anche a Dazn:

"C'è poco da dire, c'è solo da tenere la testa bassa, analizzare quello che non stiamo facendo bene, sono i dettagli che fanno la differenza e bisogna già da domani mettere qualcosa in più negli allenamenti. E' la cura dei dettagli che fa la differenza, fino a un mese attaccavamo e difendevamo da squadra, ora ci manca quell'equilibrio ma non bisogna fare allarmismi. Non ci esaltavamo nelle otto vittorie, bisogna mantenere equilibrio anche in questi momenti qua.

Gudmundsson? So già cosa mi volete chiedere ma non è una questione di singoli, è tutta la squadra che deve lavorare insieme. Sono adulti e vaccinati, se sono alla Fiorentina devono dare qualcosa in più. Sapete che io difendo sempre i miei ragazzi però dobbiamo tutti quanti farci un esame di coscienza, a partire da me ovviamente.

Cambio non previsto? I cambi che faccio sono sempre in funzione di quello che vedo in campo.

Il mercato? Io devo pensare ad allenare la squadra, al mercato ci pensa la società. Folorunsho ci offre tante soluzioni sia da centrocampista che da ala, mi è piaciuto lo spirito con cui è entrato, abbiamo bisogno di giocatori così".