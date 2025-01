Ranieri: "Non si può non vincere per un mese, da domani testa per riaggiustare le cose. La seconda rete ci ha spezzato le gambe"

Il difensore e capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha detto dopo la sconfitta dolorosa contro il Monza: “Oggi c’è tanta delusione perché eravamo arrivati carichi, volevamo fare una grande partita e riprenderci i tre punti che mancavano da tanto”.

Poi ha aggiunto: “Siamo stati lenti nel gioco, ora c’è da lavorare ma ci aspettano altre 18 partite e dobbiamo subito reagire. Fino al gol subito penso che il Monza avesse fatto solo un tiro in ripartenza, poi non è mai bello andare in svantaggio così. La seconda rete ci ha un po’ spezzato le gambe, dopo il rigore non abbiamo trovato il pareggio”.

Intanto Pradè è arrabbiatissimo: "Come è giusto che sia - conclude Ranieri - abbiamo fatto otto vittorie ed è stato qualcosa di grandioso, non si può non vincere più per un mese. Non può andare così. Sono sicuro che da domani ci rimetteremo la testa per aggiustare le cose".