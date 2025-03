Sicuramente meno “evidente” rispetto alla ‘sparizione’ di Adli, anche la scomparsa di Colpani dalle pagine di cronaca desta qualche preoccupazione. Il centrocampista della Fiorentina, infortunatosi nella gara casalinga con il Como, non è ancora rientrato. E nulla si sa in merito al suo possibile recupero.

Almeno ‘Folo’ c'è

La squadra di Palladino nelle prossime ore volerà in Grecia, alla volta di Atene, per andare a sfidare il Panathinaikos nel primo dei due incroci diretti negli ottavi di Conference. Mentre Folorunsho dovrebbe recuperare, c'è ancora incertezza sulle condizioni dell'ex Monza.

Gudmundsson ha recuperato prima di Colpani: il paradosso

“Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica (quella con il Como, ndr), un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, già sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale”, questo il comunicato del 18 febbraio. Da allora, Colpani non è ancora tornato in gruppo. Palladino non potrà contare su Ndour in Europa (escluso dalla lista Uefa), dunque il reintegro del Flaco sarebbe fondamentale anche in ottica larghezza della rosa. Poi certo, se Gudmundsson ha recuperato da una “frattura” (con molte virgolette, ndr) in una decina di giorni, non vediamo perché Colpani non dovrebbe rimettersi presto da una botta alla caviglia, detto in maniera papale papale.