Dopo aver battuto la Fiorentina, il Genoa viene subito ridimensionato dalla Roma. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminato l'ultimo anticipo di questo settimo sabato di Serie A. All'Olimpico di Roma i giallorossi incontravano il Genoa dell'ex De Rossi, reduce dalla prima vittoria in campionato ottenuta proprio contro la Fiorentina.
La partita
Vittoria tranquilla per la Roma, che vince 2-0 sul Grifone. Nel primo tempo solo un legno a testa per le due compagini. Nella ripresa, prima Castro che ha sostituito lo squalificato Malen, con un pregevole tocco sotto in mischia, e poi il giovane Lulli, con una deviazione ravvicinata, segnano i due gol che portano i tre punti ai giallorossi.
La nuova classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Inter 19*, Roma 17, Lazio 16, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Napoli 7*, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5*, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3*
*Una partita in più