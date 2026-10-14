La Roma si butta via! Ad un passo dall'impresa contro il Real Madrid, i giallorossi subiscono tre gol in otto minuti

La Roma sfiora l'impresa contro il Real Madrid. Dopo essere stata in vantaggio per quasi tutta la partita, i giallorossi si buttano via nel finale, dimenticandosi di marcare gli avversari nei calci d'angolo.

Rimonta incredibile

Incredibile quello che è successo all'Olimpico, non tanto per la rimonta del Real di Mourinho, ma per le modalità in cui essa è avvenuta. I blancos, sotto di due gol all'80esimo minuto, hanno trovato tre gol su calcio d'angolo nel giro di otto minuti. Le difficoltà nella marcatura dei corner condannano la Roma alla sconfitta.

La cronaca del match

I capitolini passano in vantaggio al 20esimo minuto con il tiro da fuori area di De Roon, ma solo 5 minuti dopo il Real Madrid riagguanta il pareggio con una bordata dalla distanza di Mbappe. Il secondo tempo si apre poi nel segno della Roma, che si riporta avanti grazie a Malen, autore anche del gol del 3-1. Due gol avanti a 10 minuti dal termine, i giallorossi subiscono tre gol in otto minuti, tutti su calcio d'angolo. Espì, Endrick e Rudiger firmano la rimonta madrilista che porta il risultato sul definitivo 3-4. Si chiude un turno tragico per le squadre italiane di Champions League, tutte sconfitte questa settimana.