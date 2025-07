Dopo il flop Douglas Luiz, il centrocampista diventa una priorità per la Juventus. E nel mirino c'è un ex Fiorentina

Dopo il super flop Douglas Luiz, la Juventus si trova a dover cercare un centrocampista di spessore per la sua rosa. Il brasiliano, scontento per la sua grigissima avventura in bianconero, sarebbe vicino alla cessione e per rimpiazzarlo la Juventus avrebbe messo gli occhi anche su un grande ex Fiorentina.

Nel mirino un ex viola

Second Tuttosport, il nome è quello di Sofyan Amrabat, attualmente in forza al Fenerbahce. Il marocchino però è seguito anche dall'Atalanta di Juric, che lo vorrebbe come rinforzo in mezzo al campo.

Ritorno in Serie A?

I bianconeri seguono anche Morten Hjulmand, che però costa tantissimo, e Yves Bissouma. Amrabat però piace in Italia e potrebbe tornare in Serie A dopo aver vestito le maglie di Hellas Verona e Fiorentina.