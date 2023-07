L'ex difensore viola Felipe dal Belo ha parlato a Radio Bruno, facendo una panoramica sui brasiliani della Fiorentina e sulla trattativa tra la squadra viola. Ecco cosa ha detto: “Arthur per come gioca Italiano è molto valido. Tiene palla, non ha paura di rischiare in fase di possesso. Ha bisogno di riprendersi dopo anni difficili ed è un bel prospetto per la Fiorentina. Una bella operazione di mercato, ha voglia di mettersi in mostra, ha perso la Nazionale ed ha tante motivazioni”.

“Alla Juventus di Allegri, non essendo una squadra che giocava a calcio, essendo un giocatore molto lineare non ha funzionato. Alla Fiorentina accanto a elementi come Bonaventura e Castrovilli può essere davvero una soluzione giusta. Italiano è una persona molto sincera e diretta e sul piano mentale può solo essere d’aiuto per Arthur. Non avendo giocato per due anni si ritroverebbe in una squadra forte e con ambizioni”.

“Igor è un ragazzo che veramente ha cercato di assorbire tutto ciò che sapevo del campionato italiano quando giocavamo alla Spal. È uno che vuole sempre migliorarsi sul piano fisico e tecnico, molto umile. È giovane e forte e sa dove ha sbagliato, un ragazzo incredibile, la Fiorentina dovrebbe puntarci ancora. Non lascia niente al caso e dà attenzione a tutto. Non ha però la velocità per fare certi tipi di marcature che chiede Italiano”.

Su Cabral: “Gli darei sicuramente un’altra occasione, che è uno che fa reparto da solo. Ci ha messo un po’ a capire l’ambiente ed il calcio italiano, all’inizio mi sembrava lento e macchinoso, invece poi ho capito che mi ero sbagliato su di lui. È uno tosto”.

Infine: "Con l'Udinese feci un ritiro a Bagno a Ripoli qualche anno fa e fu un incubo. Faceva un caldo incredibile, fu durissima, dovemmo spostare gli orari degli allenamenti. È molto difficile allenarsi a Firenze in questo periodo, però ci sono tante comodità al Viola Park ed anche la possibilità di potersi spostare a casa".