Gli occhi della Saudi Football League su Bonaventura: il centrocampista viola in Arabia? Non adesso. La situazione

Arrivato a parametro 0 ormai tre anni fa, Giacomo Bonaventura è stato un vero colpaccio per la Fiorentina. Il classe ’89 marchigiano si è rivelato un elemento capace di fornire prestazioni all’insegna della qualità e della continuità. Gol, assist, giocate decisive, personalità e leadership, ‘Jack’ ha saputo convincere tutti. La Fiorentina ha scelto di rinnovare ancora il contratto dell’ex Atalanta e Milan, che ha firmato fino al 2024 con la Fiorentina, con opzione di ulteriore rinnovo.

Bonaventura quest’anno sfonderà quota 350 presenze in Serie A, entrando nel gruppo dei calciatori più longevi come permanenza nel massimo campionato italiano attualmente in circolazione. Il rendimento e le qualità del giocatore azzurro non sono passati inosservati, anche a livello internazionale, tant’è che Bonaventura ha attirato l’attenzione anche di club del campionato arabo. Gli occhi attenti della Saudi Football League, pronta a ricoprire di soldi tantissimi calciatori non hanno certo lasciato indifferente giocatore ed entourage.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com Bonaventura la prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina. Nessuna offerta ufficiale è per il momento pervenuta al calciatore, che vuole rimanere a Firenze. Tutt’altro che da escludere invece che il centrocampista di San Severino Marche possa decidere di abbracciare l’avventura in Arabia a partire dall’estate del 2024, chiudendo così la carriera in un contesto meno competitivo ma che gli permetterebbe un vantaggio economico notevole.

(Si ringrazia Duccio Zambelli per la preziosa collaborazione).