L'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi a Radio Bruno analizza il possibile arrivo di Arthur alla Fiorentina, per poi spaziare su varie dinamiche di casa viola.

Ecco le parole di Chiarugi: “Quando è andato alla Juve credevo che Arthur fosse un giocatore estremamente importante. Poi ogni allenatore ha le sue preferenze. Alla Fiorentina può ritrovare gli stimoli non avuti al Liverpool, può essere il giocatore giusto, a me piace. Arthur penso potrà dare delle soddisfazioni alla Fiorentina, è arrivato anche Parisi”.

“A centrocampo la situazione di Amrabat è ancora in standby. Ancora non sappiamo che Fiorentina prenderà forma ma sarà importante ripartire col piede giusto e già di iniziare a vedere qualcosa di importante dalle prossime amichevoli. Con i soldi che entreranno poi ci sarà da capire come muoversi. A me è piaciuto l'approccio tra Italiano e la dirigenza viola al termine della scorsa stagione, per programmare la nuova stagione. Dopo le due finali perse si è riniziato nel giusto modo. Ho fiducia in Commisso, Italiano e la squadra”.

Infine: “Il Cavallo Pazzo della Fiorentina? Nico Gonzalez è il giocatore che ha estro e fantasia ma ancora abbiamo visto un calciatore inespresso. In nazionale argentina non si gioca per caso, a Firenze bisogna lasciarlo giocare libero, come preferisce il ragazzo in campo. Serve che mentalmente possa fare ciò che si sente. Non credo che Italiano lo voglia ingabbiare più di tanto”.