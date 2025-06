Corriere dello Sport-Stadio: Commisso compra

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il resto è Viti”. E ancora: “Rocco compra”.

Apertura per: “Ecco Viti un gioiello per la Viola”. Sottotitolo: “Chiusa in un lampo la trattativa con il Nizza: prestito con opzione di riscatto fissato a 4,5 milioni”.

Commisso su Kean

Di spalla c'è Commisso che parla: “Rocco: ”Spero di tenere Kean" Arabia lontana". In taglio basso: “Gud ai saluti: tentativo in extremis”. Occhiello: “Se non cambierà nulla, saranno gli ultimi due giorni a Firenze”.