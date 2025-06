Una storia scritta e una rinuncia dolorosa e consapevole. I due no alle proposte della Fiorentina

Se non ci saranno novità tra oggi domani, Albert Gudmundsson non sarà più un giocatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio parla di una storia scritta e rinuncia dolorosa e consapevole, che significa tanto in termini tecnici e di mercato, con l’islandese che sta per salutare Firenze.

Altro presito e abbassare il riscatto

Il club viola per tutta una serie di ragioni, si legge ancora sul quotidiano sportivo, ha proposto al Genoa di abbassare la cifra del riscatto fissata ora a 17 milioni (portarla intorno ai 12) e di rinnovare il prestito in base all’accordo stipulato a suo tempo se il processo-bis fosse slittato.

Due no del Genoa

Da sotto la Lanterna sono arrivati due no, probabilmente perché c'è l'interesse da parte di altre società per l'islandese più che per il desiderio di tenere ancora Gudmundsson una volta rientrato, e così si va dritti al risultato ipotizzato in partenza.