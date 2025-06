Era un po' nell'aria ed arriva una nuova conferma del fatto che la Fiorentina non avesse e non abbia intenzione di esercitare il riscatto per Albert Gudmundsson. O almeno non ai 17 milioni che mancherebbero per completare l'acquisto, come riportato da Niccolò Ceccarini:

La questione però potrebbe non essere chiusa perché Fiorentina e Genoa potrebbero rimettersi al tavolo per ritrattare un po' al ribasso la cifra, vista l'incombenza del processo, ancora non giunto al termine, e un rendimento al di sotto delle aspettative.