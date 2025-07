E rispunta Sabiri: una netta inversione di tendenza… ora il marocchino spera in Pioli

Alla Fiorentina è approdato nel gennaio del 2023 Abdelhamid Sabiri, ma non ha mai debuttato in gara ufficiale in maglia viola. Una situazione paradossale quella del classe ’96 marocchino, prelevato dalla Sampdoria e lasciato in prestito fino a fine stagione, salvo poi non iniziare mai la propria avventura a Firenze e spostarsi sempre in prestito.

Il rientro in Italia dopo l’annata opaca in Arabia

Lo scorso anno Sabiri ha passato la stagione tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, giocando nell’Ajman Club prima e nell’Al-Taawoun poi. Un’annata da 25 presenze totali, con 5 gol segnati, senza lasciare assolutamente il segno. Il giocatore di Goulmima è stato convocato per il ritiro da Pioli e sembra essersi inserito in maniera positiva e propositiva nel gruppo viola. Sabiri è poi sceso in campo nelle amichevoli contro Grosseto e Carrarese.

E il calciatore adesso spera

Ora il calciatore maghrebino è stato inserito dal nuovo allenatore gigliato nell’elenco dei convocati per la tournée in Inghilterra, a differenza dello scorso anno con Palladino, quando rimase a casa. Sabiri è volato con la squadra mentre tanti altri calciatori viola sono invece esclusi dal progetto tecnico: Barak, Brekalo, Ikone, Infantino, Nzola, Sottil. Sabiri può giocare da trequartista dietro due attaccanti ma anche da mezzala offensiva nel modulo che Pioli sta facendo provare alla Fiorentina, ed è ora pronto a giocarsi le proprie carte per ottenere un posto nella rosa viola.