Altra netta vittoria della Fiorentina contro il Septemvri Sofia: la squadra di Andreazzoli avanza in Youth League
Septemvri Sofia-Fiorentina 0-3 (40' Boskovic, 65' Aut. Kanev, 72' Angeloni)
FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone (C) (73' Barbone), Boskovic; Pietropaolo, Mataran, S. Beldenti (73' Cianciulli), Perrotti (77' Tosti); Angeloni, Croci (63' Atzeni); Campaniello (63' Forte).
A disp.: Magalotti, Melani, Chiti, Martini.
All.: Aurelio Andreazzoli
La Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli oggi sarà di scena in Bulgaria, al Dragalevtsi Stadium, per il ritorno del secondo turno di playoff del Percorso Campioni di Youth League, contro il Septemvri Sofia. Terna tutta lituana, guidata dall’arbitro Vilius Paulauskas.
Qualificazione al sicuro, ma…
I viola hanno vinto 5-0 all’andata al Viola Park, grazie al poker di gol di Forte e alla rete di Croci, pertanto la qualificazione, salvo disastri, non è in discussione. Il prossimo avversario dei viola saranno salvo sorprese i georgiani della Dinamo Tbilisi, che all’andata si sono imposti per 3-0 contro il Copenhagen. Le due squadre giocheranno invece alle 14:00.
Fiorentinanews c’è!
Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio ai commenti e alle parole dei protagonisti nel post gara.
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Finisce qui!
L'arbitro fischia la fine, Fiorentina che vince 3-0, e con un totale di 8-0 elimina il Septemvri Sofia e accede al terzo turno di playoff di Youth League
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Iniziativa offensiva della Fiorentina stoppata a causa di una posizione di fuorigioco di Tosti
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Non rinuncia ad attaccare la Fiorentina, che guadagna un altro corner, dal quale poi scaturisce un tiro ribattuto di Barbone
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Cambio Septemvri Sofia: fuori Mihaylov e dentro Marinov
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Tentativo bulgaro con Tsenov, parata facile di Fei
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Esordio per Tosti, fuori Perrotti: ultimo cambio per la Fiorentina
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Sostituzioni anche per il Septemvri: escono Dobreve e Stoichkov, entrano Atalakov e Tsenov
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Due cambi per la Fiorentina: dentro Cianciulli e Barbone, fuori Turnone e Samuel Beldenti
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GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Angeloni segna a porta vuota sull'assist di Forte, chiudendo facilmente una ripartenza viola: 0-3!
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Conclusione di Pietropaolo che termina sul fondo, ottima opportunità per l'ala viola ma tiro troppo strozzato, palla fuori
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Altra iniziativa di Pietropaolo ed è ancora calcio d'angolo per la Fiorentina
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Ammonito per simulazione il capitano bulgaro Genchev
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Raddoppio viola!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Autogol di Kanev che infila la propria porta deviando in gol il cross teso al centro di Forte, battendo il proprio portiere Agushev. 0-2
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Cambio Septemvri Sofia: entra Chelebiev ed esce Dzhamov
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Cambi per la Fiorentina: entra Forte, esce Campaniello. Dentro poi Atzeni e fuori Croci
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Ci prova da lontano Petkov, conclusione deviata che diventa facile preda di Fei
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Ammonito anche Dobrev, a quanto pare per proteste
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Fallo netto su Croci in mediana, ammonito Mihaylov
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Croci ci prova col mancino in diagonale, Agushev devia in corner
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Lavora bene col fisico Campaniello che guadagna un calcio di punizione
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Cambio tra le fila bulgare: fuori Vasilev, dentro Stefanov
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Via al secondo tempo
Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!
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Fine primo tempo
L'arbitro lituano Paulauskas fischia la fine del primo tempo. Viola in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Boskovic
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Gestisce palla la Fiorentina, in attesa della fine del primo tempo. In precedenza, Mataran riceve un colpo e il gioco si ferma momentaneamente, niente di grave però per il centrocampista argentino della Fiorentina
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Vantaggio viola!
GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! Corner di Croci, smanaccia Agushev e Boskovic mette in rete! Primo gol in Primavera per il mancino croato, 0-1!
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Ottiene un corner Pietropaolo, molto attivo sulla destra
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Campaniello tenta l'azione personale penetrando in area bulgara e prova a battere Agushev di punta, parata del portiere di casa
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Chiusura decisiva su Croci in area di rigore del Septemvri, con un intervento duro ma sul pallone di un difensore bulgaro
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Genchev commette un classico fallo tattico su Corduneanu ma l'arbitro lo grazia e non lo ammonisce
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Punizione ben calibrata di Croci a cercare Turnone, che però non arriva sul pallone messo al centro dal fantasista gigliato
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Campaniello vicino al gol!
Conclusione vicinissima all'incrocio dei pali da parte di Campaniello, che calcia di prima sul servizio di Croci, sfera fuori di pochissimo!
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Petkov commette fallo su Boskovic e viene ammonito. Primo giallo della gara, per il centrocampista bulgaro
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Gran parata di Agushev!
Botta di Pietropaolo dal limite dell'area, tiro potente ma centrale, il portiere Agushev respinge in calcio d'angolo
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Bel pallone di Beldenti a cercare Croci, l'attaccante viola non controlla bene e la difesa bulgara chiude in corner
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Punizione viola affidata a Croci, che cerca la sponda di Turnone, pallone rimesso in mezzo e colpo di testa alto di Campaniello
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Subisce un duro pestone Croci, da parte di Dobrev, ma per fortuna non si fa male. Il 2010 si rialza subito e prosegue la gara
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Perrotti salta l'uomo ed entra in area poi cede a Croci, cross del 2010 che viene deviato in corner
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Corner insidioso di Mihaylov, smanaccia Fei e poi il rimpallo sorride alla Fiorentina: sarà rimessa dal fondo viola
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Primo calcio d'angolo anche per il Septemvri Sofia, chiusura ottima di Turnone sul cross di Dzhamov
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Si fa vivo in avanti il Septemvri Sofia, cross in area di rigore sul quale però esce Fei, abbrancando il pallone e mettendo fine ad ogni possibilità di rischio per la propria porta
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La Fiorentina ottiene un corner, che calcerà Angeloni col mancino a rientrare
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Altra conclusione viola: è di Perrotti, che impegna il portiere di casa all'intervento col mancino in diagonale
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Tentativo di Angeloni che colpisce col mancino in mezza rovesciata sul cross di Perrotti, ma la conclusione del calciatore viola è parata facilmente dal portiere di casa Agushev
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La Fiorentina gestisce il pallone, forte dei 5 gol di vantaggio dell'andata, tentando di sorprendere i bulgari quando ne ha l'opportunità
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Prima del fischio d'inizio si è tenuto un minuto di silenzio per commemorare la recente morte del calciatore del Tenerife Jesus De Miguel Almeida
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Partiti!
Inizia la gara, FORZA VIOLA!