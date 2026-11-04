Altra netta vittoria della Fiorentina contro il Septemvri Sofia: la squadra di Andreazzoli avanza in Youth League

Septemvri Sofia-Fiorentina 0-3 (40' Boskovic, 65' Aut. Kanev, 72' Angeloni)

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone (C) (73' Barbone), Boskovic; Pietropaolo, Mataran, S. Beldenti (73' Cianciulli), Perrotti (77' Tosti); Angeloni, Croci (63' Atzeni); Campaniello (63' Forte).

A disp.: Magalotti, Melani, Chiti, Martini.

All.: Aurelio Andreazzoli

La Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli oggi sarà di scena in Bulgaria, al Dragalevtsi Stadium, per il ritorno del secondo turno di playoff del Percorso Campioni di Youth League, contro il Septemvri Sofia. Terna tutta lituana, guidata dall’arbitro Vilius Paulauskas.

Qualificazione al sicuro, ma…

I viola hanno vinto 5-0 all’andata al Viola Park, grazie al poker di gol di Forte e alla rete di Croci, pertanto la qualificazione, salvo disastri, non è in discussione. Il prossimo avversario dei viola saranno salvo sorprese i georgiani della Dinamo Tbilisi, che all’andata si sono imposti per 3-0 contro il Copenhagen. Le due squadre giocheranno invece alle 14:00.

Fiorentinanews c’è!

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio ai commenti e alle parole dei protagonisti nel post gara.