Andreazzoli: "Soddisfatto più dell'atteggiamento che del risultato. Forte? Uno stupidino... il clima nello spogliatoio è molto bello"

Al termine del 5-0 sul Septemvri Sofia, mister Andreazzoli commenta la gara e non solo ai canali ufficiali del club

“Sono soddisfatto dell’atteggiamento più che del risultato, abbiamo tenuto fino in fondo, mettendo grande volontà anche nel finale. Siamo contenti, era un’attesa che ci lasciava un po’ perplessi non conoscendo granché dell’avversario, i ragazzi ci hanno ripagato come al solito. Sono ancora molte le cose da migliorare, questa è una materia molto complicata, anche se la chiamiamo gioco. Dobbiamo impegnarci molto per dare il massimo a a questi ragazzi”.

"Avevamo bisogno di tempo, potevamo vincere molte delle gare perse, ci siamo, ma dobbiamo mettere a punto alcune cose, non accade da un giorno all'altro. Tutto scatta all'improvviso, in genere. Ora abbiamo il Cesena, poi il ritorno col Septemvri, dovremo gestire le energie per il bene dei ragazzi. Il poker di Forte? Mi ha abbracciato, è uno stupidino e sa perché dico così. Viviamo in un ambiente interessante, abbiamo una squadra nello spogliatoio oltre che in campo, che si vuole bene e scherza. L'esultanza dopo il gol di Beldenti col Milan è uno spettacolo, vedere tutta la panchina in festa è stato stupendo. Ora ad esempio i ragazzi laggiù mi stanno prendendo per il culo".